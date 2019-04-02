Третьяковскую галерею обвинили в присвоении картин художника-аутиста

Арт-продюсер Александра Мигунова-Тиханюк обвинила Третьяковскую галерею в присвоении 90 картин художника Алекса Хаткевича, который уже 30 лет живет в психиатрической клинике.

По версии Мигуновой-Тиханюк, в ноябре 2018 года она согласовала передачу галерее работ общей стоимостью 62 тыс. 300 евро. Картины должны были быть отправлены на выставку, а после возвращены ей, передает РЕН ТВ.

Однако 30 марта вместо картин арт-продюсер получила e-mail с прикрепленным актом приема-передачи. Она расценила ущерб как «значительный».

Официальная позиция Третьяковской галереи пока не озвучивалась.

Правоохранители проводят проверку по факту обращения.