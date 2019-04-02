В партии Меркель дали совет Зеленскому перед вторым туром

В парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге ожидают от Владимира Зеленского большей конкретики политических позиций.

Кроме того, в Германии хотят видеть команду, которая будет его поддерживать.

«Зеленский должен в течение следующих трех недель до голосования конкретно указать, за что он выступает и какая команда политиков будет его поддерживать», – цитирует заявление председателя фракции Давида Вадефуля «Европейская правда».

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По его словам, Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией в «ее тяжелой экономической и социальной ситуации».

Вадефуль подчеркнул, что это только сыграет на руку России и подтолкнет ее к усилению дестабилизирующей политики в отношении Украины.

Кроме того, он просит, чтобы кандидат объяснил, как он хочет добиться обнищания олигархов, учитывая поддержку его предвыборной кампании Игорем Коломойским.

Председатель фракции считает, что высокий процент голосов за Зеленского связан с недоверием украинских граждан к нынешнему президенту Петру Порошенко и к Юлии Тимошенко.

Ранее Канделаки объяснила феномен Зеленского.

Напомним, выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК страны, после обработки 95% протоколов в первом туре Зеленский лидирует с результатом 30,24% голосов. Действующего президента Петра Порошенко поддержали 15,94% граждан, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,39%.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, а также почему Зеленский обречен обсуждать судьбу Украины с Москвой.