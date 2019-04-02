Эксплуатацию Boeing 787-10 приостановили в Сингапуре

Авиакомпания Singapore Airlines приостановила эксплуатацию нескольких самолетов Boeing 787-10 Dreamliner из-за проблем с двигателями.

В частности, это касается самолетов с усовершенствованными двигателями Trent 1000, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

В двигателе, который производит компания Rolls-Royce, обнаружили преждевременный износ лопаток турбины промежуточного давления. Проблему заметили после приземления в аэропорту японского города Нагоя 30 марта.

В реестре зарегистрировано девять воздушных судов такого типа. При этом число лайнеров, не допущенных к полетам, не уточняется.

Напомним, после авиакатастрофы Boeing-737 Max 8 в Эфиопии, в которой погибли 157 человек (включая трех россиян), во многих странах мира запретили эксплуатацию авиалайнера. После этого корпорация приостановила поставки самолетов 737 Max клиентам, а акции Boeing рухнули на 18%.

Аналитики США предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.