В Кремле объяснили, почему место встречи Путина и Ким Чен Ына держится в секрете

Место и точное время предстоящей встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына не объявлены из-за соображений безопасности, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил в ответ на вопрос о том, обусловлена ли повышенная секретность требованиями северокорейской стороны, что «это связано с соображениями безопасности», передает ТАСС.

Представитель Кремля сообщил также, что Путин и Ким Чен Ын имеют «обширный багаж» для обсуждения на предстоящих переговорах. В частности, лидеры затронут тему развития двусторонних отношений, проблему денуклеаризации, «проблемы регионального сотрудничества».

Песков отметил, что тесная координация между Россией и США по вопросу денуклеаризации КНДР отсутствует, хотя обмен мнениями на этот счет происходит.

При этом Россия готова приложить все возможные усилия для того, «чтобы способствовать в меру своих возможностей процессу денуклеаризации Корейского полуострова».

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин во второй половине апреля встретится в России с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Пекин оценил влияние будущей встречи Путина и Ким Чен Ына на денуклеаризацию КНДР.