Пекин оценил влияние будущей встречи Путина и Ким Чен Ына на денуклеаризацию КНДР

Ожидаемая встреча президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына будет способствовать решению проблемы ядерного разоружения Корейского полуострова и поддержанию мира в регионе, заявил официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

«Россия и КНДР – добрые соседи Китая, и мы с радостью наблюдаем за активизацией взаимодействия между этими странами на высшем уровне. Мы уверены, что это окажет содействие процессу урегулирования проблемы Корейского полуострова политическими мерами, будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе», – заявил Лу Кан, передает ТАСС.

В четверг сообщалось, что президент Владимир Путин во второй половине апреля встретится в России с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.