Facebook и Twitter раскрыли Мюллеру конфиденциальную переписку «сотрудников ГРУ»

Из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера следует, что американские компании Facebook и Twitter предоставили его команде доступ к переписке, которую якобы вели причастные к «вмешательству» в выборы в США сотрудники российской военной разведки ГРУ.

В докладе говорится, что сотрудники ГРУ зарегистрировали аккаунты с именами DCLeaks и Guccifer 2.0, чтобы опубликовать документы, похищенные с компьютеров членов Демократической партии США. Аккаунты были созданы в Facebook, Twitter и Google, передает РИА «Новости».

Спецпрокурор считает, что через эти аккаунты сотрудники ГРУ предоставляли доступ к документам «репортерам и другим лицам из США», предоставляя ссылки и пароли к закрытой информации. В доказательство приводятся сообщения из Facebook и Twitter с указанием индивидуальных номеров (ID) этих сообщений.

При этом сообщения имели конфиденциальный характер – компании предоставили к ним доступ во время следствия.

В четверг была опубликована отредактированная версия доклада Мюллера. Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил, что сговора президента США Дональда Трампа и других американцев в с российскими властями не было.

В Кремле отметили, что доклад сначала «пролистают», чтобы понять, показывать его президенту Владимиру Путину, или нет.