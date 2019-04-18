Путин позвал в КХЛ французский хоккейный клуб

Президент России Владимир Путин предложил французским бизнесменам оказать содействие в участии хоккейных клубов из Франции в Континентальной хоккейной лиге.

«Хотел бы привлечь ваше внимание к одной инициативе, которой бы не помешала поддержка деловых кругов, в данном случае деловых кругов Франции. Я имею в виду чисто гуманитарный вопрос, далекий от бизнеса совсем, он больше относится к спорту. Я имею в виду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги», – сказал президент, передает ТАСС.

Ранее на встрече с французскими бизнесменами Путин заявил, что российские компании готовы принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери.