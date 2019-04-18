Координировать проекты реставрации Нотр-Дама будет экс-посол в России

Бывший посол Франции в России Станислас де Лабуле будет координировать международное взаимодействие по восстановлению Нотр-Дам-де-Пари, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

Де Лабуле будет плотно работать со спецпредставителем Елисейского дворца по вопросам реставрации генералом Жан-Луи Жоржеленом и министром культуры Франком Риестером, а также займется привлечением иностранных экспертов и станет связующим звеном между французским государством и ведущими международными организациями, пишет ТАСС.

В материале напоминают о том, что экс-посол работал в Москве с 2006 по 2008 годы, а

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в результате обрушились шпиль и крыша исторического здания. Реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с электричеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет, а премьер-министр заявил, что Франция объявит конкурс для восстановления шпиля собора. Пострадавший от пожара собор собирались закрыть на пять-шесть лет, однако позже передумали.

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