Стало известно, на сколько закроют Нотр-Дам

Пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери будет закрыт на пять-шесть лет, сообщил его настоятель.

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове сообщил, что собор будет закрыт на пять-шесть лет, так как «часть собора была очень повреждена», передает ТАСС со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Он добавил, что дальнейшая судьба 67 людей, которые служили и работали в Нотр-Дам, пока остается неизвестной.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, в итоге обрушились шпиль и крыша. Реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с электричеством.

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за пять лет, а премьер-министр заявил, что Франция объявит конкурс для восстановления шпиля собора.

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