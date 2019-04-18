Во Франции передумали закрывать Нотр-Дам

Собор Парижской Богоматери не будут закрывать на время пятилетней реставрации, заявил министр культуры Франции Франк Риестер.

Риестер, отвечая на вопрос ведущего в эфире телеканала BFMTV о том, будет ли закрыт собор в течение пяти лет, сказал: «Нет, не думаю».

При этом министр не уточнил, когда именно Нотр-Дам откроют для посетителей после пожара, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери? Да

Нет



Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет. Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове сообщал, что здание закроют для посетителей на пять или шесть лет.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник; в результате обрушились шпиль и крыша исторического здания.

Реликвии, хранившиеся в соборе, не пострадали. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с электричеством.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД