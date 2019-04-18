Штаб Зеленского открестился от сотрудничества с американскими лоббистами

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опроверг сообщения СМИ, согласно которым бывший глава Нафтогаза Олег Дубина и компания Signal Group Consulting были наняты для улучшения имиджа кандидата в президенты и лоббирования его интересов в США.

«В связи с очередной волной дезинформации, распространенной в СМИ накануне второго тура выборов президента Украины, официально заявляем, что команда Владимира Зеленского не привлекала никаких лоббистских компаний или агентств для организации визита нашего представителя в США. У нас нет контракта с компанией Сигнал Групп», – написал штаб в Facebook.

Там также заявили, что «Олег Дубина никогда не был и не является членом команды Владимира Зеленского». «Принципиальная позиция Владимира Зеленского, которую он задекларировал в начале кампании и которая является ключевой в подходе относительно кадровых вопросов, заключается в том, что никаких подковерных договоренностей, обещаний и раздачи будущих должностей, портфелей и мест в списках кулуарно, в тайне от общества мы не вели, не ведем и вести не будем. Именно эта позиция отличает нас от представителей «старых» политических элит», – заявили в штабе кандидата в президенты.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский нанял американскую лоббистскую фирму Signal Group Consulting для улучшения своего международного имиджа и организации встреч с чиновниками в США. Signal Group якобы уже организовывала встречи для главы штаба и лидера партии «Слуга народа» Ивана Баканова и бывшего главы правления Нафтогаза Олега Дубины, которого называют старшим экономическим советником команды Зеленского.

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