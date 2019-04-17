Гендиректор «Космосавиаспецстроя» объявлен в розыск

Обвиняемого в особо крупной растрате генерального директора «Космосавиаспецстроя» Григория Вайсмана следствие объявило в международный розыск, а также потребовало для него заочного ареста.

«Подлежит рассмотрению ходатайство следствия об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Вайсмана. Он объявлен в международный розыск», – приводит ТАСС решение судьи Алексея Криворучко.

Ходатайство следствия рассматривается в Тверском суде Москвы.