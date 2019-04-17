Умер историк Валентин Мороз

Украинский диссидент, историк и публицист Валентин Мороз скончался во Львове в возрасте 83 лет.

«Стало известно, что вчера, 16 апреля, скончался политзаключенный, публицист, историк Валентин Яковлевич Мороз. Община Львова выражает соболезнования родным и близким», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Львова.

Валентин Мороз родился 15 апреля 1936 года в селе Холонов Украинской ССР. Он был одним из представителей украинского национального движения. Мороз – автор более 100 научных трудов, доктор гуманитарных наук Государственного колледжа Джерси, член Объединения украинских писателей «Слово» и почетный гражданин Волыни.

Валентин Мороз был осужден на четыре года за антисоветскую агитацию и пропаганду в 1965 году. Второй раз по этой же статье он получил 14 лет в 1970 году, но в 1979 вышел на волю по обмену на агентов КГБ, задержанных в США. На Украину Мороз вернулся в 1990 году.

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