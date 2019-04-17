Умер академик Пюрвя Эрдниев

Ученый, академик, участник Великой отечественной войны Пюрвя Эрдниев скончался в возрасте 97 лет.

«16 апреля ушел из жизни Эрдниев Пюрвя Мучкаевич, видный ученый, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук, Заслуженный деятель науки РСФСР, Почетный гражданин Республики Калмыкия, Герой Калмыкии, кавалер орденов Великой Отечественной войны 1 и 2 степеней», – сообщил в своем Instagram врио главы Калмыкии Бату Хасиков.

Он отметил «пытливый природный ум» и «железный характер» Эрдниева, назвав его «великодушным и отзывчивым человеком».

Эрдниев является автором ряда книг по преподаванию математики. По его пособиям учатся в Германии, Франции, Великобритании, США, Южной Корее, Японии, в странах ближнего зарубежья.

«Память о нем надолго останется в наших сердцах. Это большая потеря для всех нас», – добавил Хасиков.

Напомним, в марте 2019 года умер академик РАН, лауреат Нобелевской премии, депутат Госдумы Жорес Алферов.