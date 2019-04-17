Раскрыта стоимость зарубежных заказов на российскую военную технику

Портфель зарубежных заказов на российскую военную технику продолжает расти, несмотря на санкции, сейчас он оценивается в 54,5 млрд долларов, а партнерами России являются более 100 государств.

«Качество и надежность российского оружия хорошо известны во всем мире, именно поэтому он подвергается различным санкциям. Несмотря на санкции, которые, очевидно, во многом продиктованы вопросами конкуренции, портфель зарубежных заказов на российскую военную технику продолжает оставаться на весьма высоком уровне. Сейчас он оценивается в 54,5 млрд долларов. Среди партнеров России – более 100 государств», – сообщил Медведев во время ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме, передает РИА «Новости».

Медведев также уточнил, что доля товаров гражданского назначения в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) по итогам 2018 года превысила 20%.

«В «оборонке» успешно решаются и задачи диверсификации производства. Доля товаров гражданского назначения в общем объеме выпуска ОПК по итогам прошлого года превысила 20%», – добавил премьер.

Ранее сообщалось, что Медведев пообещал найти средства для разработки нового оружия в связи с выходом США из ДРСМД.