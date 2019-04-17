Текслер лично руководил ликвидацией коммунальной аварии в Челябинске

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лично посетил место прорыва трубы с кипятком в центре Челябинска и распорядился как можно быстрее устранить последствия аварии и вернуть теплоснабжение в квартиры горожан.

Во вторник, 16 апреля, во время проведения плановых испытаний в центре Челябинска прорвало трубу с кипятком. Ожоги получили пять человек, двое из них были госпитализированы в областной ожоговый центр, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В результате аварии без горячей воды и отопления остались 705 домов. Часть из них подключили к теплу и горячему водоснабжению в течение нескольких часов, сообщает «Урал-пресс-информ».

К месту аварии оперативно выехали врио губернатора Алексей Текслер и глава Челябинска Владимир Елистратов. Текслер поставил задачу максимально быстро устранить последствия аварии и вернуть теплоснабжение в квартиры горожан.

Также по поручению прокурора Челябинской области Виталия Лопина организована проверка по факту коммунальной аварии.

Отметим, что личная реакция на проблемы граждан и жесткий контроль с подчиненных стал характерной чертой работы Текслера. Так, во вторник он посетил Копейск и передал главе города папку с обращениями, комментариями, жалобами и пожеланиями жителей.

«Поработал и педагогом. Дал домашнее задание для последующей проверки. Присоединяйтесь к выставлению оценки, кстати», – написал губернатор в своем Instagram.

Текслер также сообщил, что у него 43 папки с жалобами и предложениями – по количеству муниципальных районов и городских округов. «И у всех будут экзамены. Кто-то их не сдаст и будет отчислен за неуспеваемость. Лайфхак – лучше готовиться заранее», – добавил глава области.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности первого замминистра энергетики Алексея Текслера.

Текслер родился 19 января 1973 года в Челябинске, в 1995 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в металлургии». Также работал сначала в металлургической сфере, а с 2008-го по 2009 год был главой администрации Норильска. С 2001 года был директором ЗАО «Полюс», а в 2013 году занял должность заместителя министра энергетики России. С ноября 2014 года назначен на пост первого заместителя.

Также Текслер был участником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.