Власти СУАР заверили в добровольном нахождении людей в исправительных центрах

«Подверженные экстремистским идеям» люди, или те, «кто совершал дурные поступки», находятся в исправительных учреждениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая на добровольной основе и проходят программы перевоспитания, заявил заместитель губернатора СУАР Эркин Тунияз.

По словам политика, власти региона не применяют «никаких мер принуждения к тем, кто не желает принимать участие в программе деэкстремизации», а сами исправительные учреждения «никогда не называли» концентрационными лагерями, передает ТАСС.

«Это не концлагеря, а школы», – заверил вице-губернатор СУАР.

«Там находятся люди, подверженные экстремистским идеям, или те, кто совершал дурные поступки. Им на добровольной основе предлагается пройти эту программу», – пояснил политик.

По словам вице-губернатора Синьцзян-Уйгурского автономного района, ему не известно, откуда ООН взяла информацию о том, что в таких учреждениях могут находиться до 1 млн человек. При этом он не смог назвать точное количество таких центров на территории СУАР, а также число находящихся там людей.

«Что касается количества людей и общего числа этих центров профессионального обучения, то мы никогда не утверждали какую-либо целевую цифру. Мы исходим из потребностей», – объяснил заместитель губернатора СУАР.

По его словам, подготовка в таких центрах позволяет повысить уровень жизни населения за счет обучения слушателей основам юриспруденции, китайскому языку, а также получения ими трудовой специальности.

«Я долгое время работал на местах на юге Синьцзяна. Могу вам сказать, что раньше у сельских жителей были большие трудности при общении на государственном языке. К настоящему времени произошли большие изменения, если вы поедете туда, то вам сразу станет понятно: теперь вы можете общаться с ними. Кроме того, они теперь гораздо больше разбираются в истории и праве», – рассказал Тунияз.

«Что касается занятости, то среди прошедших такую подготовку людей она составляет 100%. Если не считать тех, кто нетрудоспособен из-за физических ограничений или болезней, то можно сказать, что все из них получают работу», – сообщил вице-губернатор СУАР.

По словам политика, власти региона считают программу эффективной, так как она позволила стабилизировать ситуацию на местах и предотвратить длинную череду террористических актов, проявлений насилия и других преступлений.

Отметим, по мнению Госсовета Китая, главным дестабилизирующим фактором, ставящим под угрозу благополучие нацменьшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), являются экстремистские настроения радикально настроенных лиц и группировок.