Кремль подтвердил готовность оказать помощь в восстановлении Нотр-Дама

Россия готова отправить во Францию не только специалистов, но и материалы для помощи в восстановлении собора Нотр-Дам, если это потребуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главное, президент (России Владимир Путин) сказал, что мы действительно обладаем одними из лучших в мире специалистами, которые имеют богатый опыт реставрации средневековых памятников, поэтому если будет такая потребность, мы будем готовы их направить», – передает ТАСС слова Пескова.

Он также напомнил, что во вторник глава российского государства направил президенту Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой предложил помощь лучших специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва предоставить Франции другую помощь, например, в виде древесины для кровли, Песков заверил: «Если будет нужна какая-то древесина для крыши собора, которой нет во Франции (хотя не думаю, что при строительстве крыши этого собора использовалась российская древесина), такая помощь будет оказана».

Напомним, Владимир Путин выразил сочувствие французскому коллеге Эммануэлю Макрону и всему народу Пятой республики в связи с трагическими последствиями пожара в соборе Парижской Богоматери, а также предложил помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари.

Тем временем французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на горящий собор Парижской Богоматери.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем так ценен этот памятник и что в нем удалось спасти.