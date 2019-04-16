Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на горящий Нотр-Дам-де-Пари

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный своими карикатурами на актуальные события, поместил на обложку своего нового номера горящий Нотр-Дам-де-Пари и ухмыляющегося президента Франции Эммануэля Макрона.

«Горящий Нотр-Дам: только в этот вторник с полудня Charlie Hebdo выходит в электронной версии и в 50 киосках Парижа», – отмечается в Twitter издания.

На обложке красного цвета написано «реформы» и изображена карикатура на президента Франции Эммануэля Макрона, на голове у которого нарисован горящий Нотр-Дам. «Я начну с несущей конструкции (собора)», – говорит карикатурный Макрон.

В понедельник вечером миллионы людей наблюдали, как горит древний собор Парижской Богоматери – не только одно из старейших зданий столицы Франции, но и один из символов европейской культуры. Зарубежные СМИ назвали пожар в соборе Парижской Богоматери ударом по французской столице и по всему, что она представляет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем так ценен этот памятник и что в нем удалось спасти.

Charlie Hebdo стал объектом террористического нападения в Париже после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Несмотря на это журнал продолжает публиковать спорные карикатуры. Так, издание изображало канцлера Германии Ангелу Меркель с отрубленной головой лидера СДПГ Мартина Шульца в руках, а также публиковало карикатуры на землетрясение в Италии и теракт в Лондоне.