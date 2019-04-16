«Самый честный чиновник» объяснил табличку «денег нет и не будет» на своем столе

Руководитель Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил, как на его столе появилась табличка с надписью «Денег нет и не будет».

Ранее СМИ и пользователи соцсетей назвали Зотова самым честным чиновником из-за фото с табличкой, которое появилось на приветственной странице сайта муниципалитета. Сам Александр Зотов объяснил «Говорит Москва», что табличку с провокационной надписью ему подарили коллеги.

«Очень давно у нас в районе проходил праздник. На нем мне коллеги вручили сувениры, среди которых оказалась эта табличка. В ней нет ничего необычного – их продают во всех сувенирных магазинах. Табличку поставил себе, даже не подумал, что она может вызвать такой интерес среди россиян», – заявил Зотов.

Зотов выразил надежду, что после этого случая люди станут чаще интересоваться событиями в селах и деревнях и заходить на сайты муниципальных образований. «Мы строго работаем по федеральным законам, выполняем поставленные задачи. Мы должны работать во благо народа, несмотря ни на что. На любые вопросы граждан отвечу, как есть – не обманывая. Это могут подтвердить мои коллеги и жители нашего поселения. А табличка – всего лишь подарок, а не какой-то там призыв или признание», – добавил Зотов.

При этом в соцсетях заметили, что через несколько дней после резонанса в СМИ фото на сайте муниципалитета поправили – надпись на табличке отретушировали в фоторедакторе.