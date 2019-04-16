В скандальном клипе Rammstein увидели «предсказание» пожара в Нотр-Дам-де-Пари

В соцсетях обсуждают сходство между клипом Rammstein на песню Deutschland и последствиями пожара в Нотр-Дам-де-Пари.

Политолог Александр Васильев опубликовал в Facebook фото Нотр-Дам-де-Пари и кадр из клипа, отметив: «Странное ощущение».

В комментариях к записи подтвердили, что не он один вспомнил клип Rammstein в связи с пожаром в Париже.