За материалы о деньгах Трампа NYT и WSJ получили Пулитцеровские премии

Газеты New York Times и Wall Street Journal получили Пулитцеровские премии за материалы, касающиеся финансов нынешнего президента США Дональда Трампа.

New York Times получила премию за репортажи, которые «опровергли заявления (Трампа) о том, что его богатство заработано с нуля, а также раскрыли детали о бизнес-империи, обремененной многочисленными случаями уклонения от налогов», передает РИА «Новости».

Wall Street Journal наградили за освещение платежей, которые, как утверждается, делал Трамп женщинам, заявлявшим, что состояли с ним в интимных связях.

Кроме того, Пулитцеровскую премию получила Capital Gazette, где при стрельбе в 2018 году погибли пять человек.

Газета Sun Sentinel получила Пулитцеровскую премию за общественный вклад за освещение массовой стрельбы в школе в Паркленде.

Певица Арета Франклин посмертно получила Пулитцеровскую премию «за неоценимый вклад в американскую музыку и культуру».

Напомним, на протяжении всего своего президентства Трамп ведет «войну» с главными американскими медиа.