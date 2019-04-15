Германия заявила об ухудшении положения геев в Крыму и Донбассе

Германия заявила, что в Крыму и Донбассе ухудшилась ситуация с правами представителей ЛГБТ-сообщества.

В Берлине считают, что на востоке Украины наблюдается ухудшение ситуации с преследованием ЛГБТ-сообществ. По данным правительства Германии, в находящихся под контролем «пророссийских сепаратистов» частях Луганской и Донецкой областей (ЛНР и ДНР) положение геев и лесбиянок «существенно ухудшилось», пишет DW.

Такая же ситуация, по мнению Берлина, наблюдается и в Крыму, говорится в ответе кабинета министров на запрос фракции «зеленых» в бундестаге.

В документе также отмечается плохая ситуация с положением представителей ЛГБТ в 37 странах, в числе которых Афганистан, Алжир, Нигерия, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис.

Отмечается, что в семи странах мира за однополые отношения гражданам грозит даже смертная казнь: в Иране, Мавритании, Судане, Саудовской Аравии, Йемене и ОАЭ. Также недавно высшая мера наказания введена в Брунее.

Депутат от партии «зеленых» в бундестаге Кай Геринг призвал уделять больше внимания защите прав представителей ЛГБТ-сообщества во всем мире.

Ранее США начали глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма в мире.