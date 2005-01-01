США начали кампанию по декриминализации гомосексуализма в мире

Стартует глобальная кампания США, которая должна привести к декриминализации гомосексуализма в десятках стран, сообщают американские чиновники.

Участник кампании заявил, что «примерно в 70 странах все еще есть законы, криминализирующие статус или поведение представителей ЛГБТ-сообществ», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Кампанию возглавил посол США в Германии Ричард Гренелл. Он является наиболее высокопоставленным открытым геем в администрации Дональда Трампа.

Стратегия все еще обсуждается. Скорее всего, США будут сотрудничать с ООН, ЕС и ОБСЕ, а также государствами, где уже обеспечена защита прав гомосексуалистов.

Одним из поводов для проведения кампании стала казнь молодого человека нетрадиционной ориентации в Иране.