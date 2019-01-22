Верховный суд США возобновил запрет на службу в армии для трансгендеров

Верховный суд Соединенных Штатов поддержал предложение администрации Дональда Трампа о необходимости ограничить службу в американской армии для трансгендеров, сообщило издание Politico.

Постановление Верховного суда США отменяет решения нижестоящих судов, которые не позволяли Пентагону ограничить службу в американской армии для трансгендеров, передает ТАСС.

Однако, по имеющимся у издания сведениям, Верховный суд отказался брать на рассмотрение дела по этому вопросу, в связи с чем их рассмотрение продолжится в нижестоящих судебных инстанциях.

Напомним, в ноябре прошлого года администрация Дональда Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой пересмотреть решение нижестоящих инстанций, подтвердивших права трансгендеров служить в американской армии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, в чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США.