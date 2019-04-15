В Новой Зеландии шесть человек отправили под суд за публикацию видео теракта в мечети

В новозеландском Крайстчерче шесть человек предстали перед судом по обвинению в незаконном распространении видео теракта в местной мечети 15 марта, когда были убиты 50 человек, сообщает CBS News.

Судья отказал в освобождении под залог бизнесмену Филиппу Арпсу и 18-летнему подозреваемому, которых арестовали еще в марте. Остальные четверо обвиняемых не находятся под стражей. Издание отмечает, что подсудимым грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 14 лет за публикацию или распространение нежелательных материалов, сообщает TJournal.

Адвокат Арпса Ансельм Уильямс заявил, что многие распространяли отснятый материал в соцсетях, однако немногие из них предстали перед судом.

Ранее суд освободил троих обвиняемых под условием полного запрета посещения мечетей и окружающей их территории в радиусе 500 метров. Также им запретили пользоваться в интернете.

Напомним, 17 марта соцсеть Facebook заявила, что за сутки удалила более 1,5 миллиона видео с терактом в Новой Зеландии, где подозреваемый записывал все происходящее на экшн-камеру GoPro и транслировал в соцсети.

15 марта на две мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии напали вооруженные люди и расстреляли находившихся там. 50 человек погибли, еще 48 человек получили ранения. 28-летний Брендон Таррант – пока единственный подозреваемый в нападении.