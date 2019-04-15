Познер рассказал о «живом чувстве страха» у советских граждан

Телеведущий Владимир Познер не согласился с мнением о том, что, несмотря на отсутствие многих благ зарубежной жизни, в Советском Союзе у людей было «абсолютное ощущение счастья» и «состояние покоя».

«Я приехал в СССР, когда Сталин еще был жив, мне было почти 19 лет и я прожил много лет советской жизни. Конечно, когда я приехал, – не будем говорить о тех людях, которые были в ГУЛАГе, о них тогда вообще не говорили, – но вскоре после моего приезда было «Дело врачей», когда обвинили группу врачей в том, что они отравляли советское руководство и, в частности, убили Горького. Готовилась высылка всех евреев в Сибирь. Это был первый шаг, причем под очень хитрым таким одеянием, «чтобы спасти их от гнева народного, от погромов», значит надо было их сослать в Сибирь. К счастью, Сталин умер и это не произошло», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Потом, конечно, эти врачи были реабилитированы, те из них, которые не были убиты. Но чувство страха, что не дай бог сказать что-то не то – оно было абсолютно живое у всех», – подчеркнул Познер.

Он отметил, что испытывал и чувство страха, особенно в период «разоблачения культа личности» после смерти Сталина. «В 1957 году – первый спутник, в 1961 году – Гагарин и ощущение, что наконец-то вот эти все мечты, все эти обещания окажутся реальностью. Это не долго продолжалось, правда, но был такой период», – продолжил журналист.

Тем не менее в Советском Союзе была «абсолютная диктатура», существовала одна идеология, одна партия, а «любое уклонение или отклонение [было] чревато наказанием», указал Познер.

«Конечно, в детстве обо всем этом не знают и тогда совсем другое отношение к окружающему. Когда тебе семь–восемь лет – это совсем другое. Но когда ты взрослый человек и когда еще работаешь в области идеологии, как работал я, то совсем другие чувства», – заключил телеведущий.

Ранее Познер рассказал, как менялось отношение его семьи к СССР. Он критиковал советскую школу, заявив, что система образования в СССР воспитывала «одинаково думающих, одинаково действующих людей». Он также сравнивал людей, сформировавшихся как личности в советское время, с теми, кого можно назвать «дореволюционными» людьми.