Познер сравнил людей советских и дореволюционных

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, как сильно отличались люди, сформировавшиеся как личности в советское время, от тех, кого можно назвать «дореволюционными» людьми.

«Учитывая, что я начал говорить по-русски, когда мне было 16-17 лет, а с людьми из Российской Империи я встречался во Франции и в США, то мог говорить с ними только либо по-французски, либо по-английски. Делать какие-то выводы на этом основании несерьезно», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Могу только сказать, что это были в основном представители аристократии и интеллигенции, которые, конечно же, отличались от «рабочих и крестьян» и их детей СССР», – добавил Познер.

По мнению телеведущего, требуется провести серьезное исследование, чтобы сравнить три поколения людей – из Российской Империи, Советского Союза и современной России.

Ранее Познер рассказывал о том, как попал из романтизма 60-х США в СССР. По его словам, Советский Союз упразднил не Михаил Горбачев, а Борис Ельцин.