Познер рассказал о романтизме 60-х в США и СССР

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о том, как попал из романтизма 60-х США в СССР.

«Конечно, 60-е годы в Америке – это великое время, это время Кеннеди, это пик, для меня это пик Соединенных Штатов, с этого все стало потихоньку уходить. Это и литература была, и поэзия была, и музыка была, и много чего было, и еще были мечты и была вера и был оптимизм настоящий. И было семейство Кеннеди, которое превратило Белый дом в какой-то сказочный дворец», – оценил Познер США тех времен. Его слова опубликованы на сайте «Познер. Онлайн».

Однако он подчеркнул, что в Советском союзе 60-е тоже были знаковым периодом.

«Это было что-то! Знаете, быть на стадионе, когда стихи читали Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Белла Ахмадуллина, пел Булат Окуджава, когда было битком набито, конная милиция была, чтобы только каким-то образом управлять этим. Когда Высоцкий был – это же вообще, это было ощущение, что вот, наконец-то, наконец-то все будет как мечталось! Когда первый спутник в 1957 году полетел, Гагарин. Еще мой папа мне говорил – ну вот, тебе столько же лет, сколько и Гагарину, а ты что сделал? Это было, конечно, потрясающе», – сообщил телеведущий, заявив, что важным был и факт развенчания культа личности Сталина, новая литература и возвращение людей из лагерей, реабилитация.

«Многие верили, что вот эта идея социализма, идея другого строя, где никто никого не эксплуатирует и все живут нормально, где нет нищих и нет богатых, а есть нормальная жизнь – это прекрасная же идея. Другое дело, что мы не способны ее осуществить», – подытожил Познер, уточнив, что осталось очень мало тех, кто может рассказать об этом времени.

Ранее Познер назвал россиянок самыми красивыми и выдающимися.