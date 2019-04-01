Телеведущий Владимир Познер раскритиковал советскую школу, заявив, что система образования в СССР воспитывала «одинаково думающих, одинаково действующих людей».

«Воспитывать должны прежде всего родители. Когда перекладывают это на детсад и школу, получаешь поколение одинаково думающих, одинаково действующих людей, к чему и стремилась советская система. Советская школа убивала в ребенке индивидуальность. Но если родителям лень заниматься ребенком, а школа им не занимается, это беда», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Накануне Познер сравнил людей, сформировавшихся как личности в советское время, с теми, кого можно назвать «дореволюционными» людьми.

Познер также рассказывал о том, как попал из романтизма 60-х США в СССР.