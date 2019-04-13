Познер рассказал, как менялось отношение его семьи к СССР

Телеведущий Владимир Познер рассказал о том, насколько по-разному его отец и дед относились к Советскому Союзу и идеям социализма.

Познер рассказал, что его дед «совсем не был сторонником Советского Союза». «Он эмигрировал в 1922 году, после революции, из Санкт-Петербурга, не приняв революцию. И оказался в Литве, когда она была еще буржуазной независимой страной», – приводятся слова журналиста на сайте «Познер Online».

Потом страны Балтии попали в сферу интересов Советского Союза, а позднее – стали советскими. «Так что мой дед стал советским гражданином не по собственному желанию», – рассказал Познер.

Журналист отметил, что его отец, напротив, «довольно рано поверил в идеи социализма». «Наверное, это было связано с тем, что находясь во Франции и испытывая довольно большие экономические трудности, особенно в связи с крахом 1929 года», – продолжил Познер, уточнив, что его отец родился в 1908 году и на тот момент ему был 21 год. Он отметил, что на взгляды отца повлияла потеря работы, трудности выживания и необходимость содержать «довольно старую мать».

«А в этом же 1929 году в Советском Союзе принимают первый пятилетний план. Контраст выразительный. И мой отец пришел к выводу, что справедливость – там», – пояснил Познер. По его словам, была и вера в идею социализма, советского строя.

«Эта вера, собственно, и привела к тому, что когда Литва стала советской и его отец таким образом стал советским гражданином и вышел Указ президиума Верховного Совета СССР о том, что граждане Литвы, Латвии и Эстонии, находящиеся за рубежом, а также их взрослые дети имеют право автоматически получить советский паспорт, – то папа тут же этим воспользовался, будучи в Нью-Йорке. Он зашел в Советское консульство и получил это гражданство, что в общем-то определило потом не только его жизнь, но и жизнь моей матери, мою жизнь и жизнь моего брата», – заключил телеведущий.

Ранее Познер раскритиковал советскую школу, заявив, что система образования в СССР воспитывала «одинаково думающих, одинаково действующих людей». Он также сравнивал людей, сформировавшихся как личности в советское время, с теми, кого можно назвать «дореволюционными» людьми.