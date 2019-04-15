Эксперт оценил последствия выборов в Финляндии для России

«Кто-то возвращается к традиционным оппозиционным партиям – таким, как социал-демократы. Кто-то пытается искать выход в правопопулистских движениях... Но отношения с Россией останутся прагматично-добрососедскими», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Финского института международных отношений Аркадий Мошес. Так он прокомментировал неожиданные для многих итоги выборов в парламент Финляндии.

«Часть населения отреагировала логичным для себя образом на ту политику, которую проводило предыдущее правоцентристское правительство. Люди реагируют на очевидное несоответствие результатов экономического развития страны со своими ожиданиями и пытаются искать разного рода выходы», – пояснил директор русских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

На прошедших накануне выборах в Эдускунту – финский парламент, впервые в истории страны ни одна из партий не набрала 20%. Оппозиционная Социал-демократическая партия оказалась на первом месте с 17,7% голосов и сорока местами в новом парламенте. Националисты и противники миграции из партии «Истинные финны» получили 39 мест (17,5%).

Ныне правящие «Национальная коалиция» и партия «Финляндский центр» оказались, соответственно, на третьем (17% и 38 депутатских мандатов) и четвертом (13,8% и 31 депутат) местах. Показателен проигрыш «Финляндского центра» – в действующем парламенте самая большая фракция была именно у этой партии.

«Кто-то возвращается к традиционным оппозиционным партиям, таким как социал-демократы. Кто-то пытается искать выход в правопопулистских движениях вроде партии «Истинные финны». Кто-то, что особенно заметно в столице, пытается найти выход из жесткого разделения на правых и левых, голосуя за «зеленых». Но в целом ничего неожиданного не произошло», – комментирует Мошес.

«Единственная необычность этих выборов, если можно так сказать, заключается в том, что

впервые в истории Финляндии ни одна партия действительно не набрала больше 20%. Это в известной степени говорит о том, что Финляндия оказывается в русле глобальных и общеевропейских тенденций.

В Финляндии традиционно было три больших партий и несколько маленьких. Сейчас у нас четыре больших партии или три с половиной. Это отражение действительности и большой фрагментарности электората», – считает Мошес.

Говоря о формирования нового правительства, Мошес отметил, что это право будет передано крупнейшей партии, которая заняла первое место – социал-демократам.

«Я практически убежден в том, что им удастся сформировать ту коалицию, которая их устроит. Насколько она будет работоспособной? У Финляндии есть опыт крупного шестипартийного кабинета, в который входили партии с совершенно разными идеологическими представлениями, но такое правительство трудно назвать эффективным. Единственное, что мне кажется здесь очевидным, что «Истинные финны» вряд ли окажутся в новом правительстве. Потому что невозможно представить себе сотрудничество социал-демократов и «Истинных финнов», – считает Мошес.

По его словам, главным кандидатом на пост премьера видится лидер социал-демократов Антти Ринне, «и он пока не давал понять, что не пойдет на этот пост». При этом отношения между Москвой и Хельсинки после выборов останутся добрососедскими, считает эксперт.

«Отношения с Россией принципиально не изменятся. Нюансы возможны, но это будет зависеть от состава правительства, от личности министра иностранных дел. Но политика в отношении определяется прежде всего президентом Саули Ниинистё. Он находится у власти второй срок, в прошлом году он выиграл выборы триумфально. Естественно, его взгляды никоим образом не поменяются и, соответственно, его подходы к России тоже никоим образом не поменяются. Отношения между странами останутся прагматично-добрососедскими», – резюмировал Мошес.