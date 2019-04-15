Выборы в Финляндии закончились с необычным для страны результатом

После подсчета 100% голосов избирателей оказалось, что на парламентских выборах впервые в истории Финляндии ни одна из партий не набрала 20%, сообщил минюст страны.

Оппозиционная Социал-демократическая партия получает 40 мест в парламенте, набрав 17,7% голосов избирателей. Националисты из партии «Истинные финны» получили 39 мест (17,5%). Третье место заняла Коалиционная партия с 17% – это 38 мест в парламенте, передает РИА «Новости».

Кроме того, «Финляндский центр» получил 31 место (13,8%), «Зеленый союз» – 20 (11,5%).

Прочие партии набрали меньше 10% голосов избирателей.

После того, как итоги выборов утвердят, парламентариям предстоит договориться о коалиции и назначить премьера страны.

Лидер СДП Антти Ринне уже заявил, что партия впервые стала партией премьер-министра с 1999 года, но он ожидал большего количества голосов.