Появилось видео конфликта с Милоновым на штрафстоянке

В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

На кадрах, опубликованных «Рен ТВ», видно, как Милонов и его товарищ требуют предоставить им фотографии авто с четырех сторон. Сотрудник штраф-стоянки предлагает им обратиться в офис компании и резким движением вырывает из руки клиента документ.

Милонов и его товарищ начинают возмущаться. «Вы что делаете? Гопник, верни документ!» – кричат они.

В пресс-службе парламентария сообщили РИА «Новости», что депутат обратился в полицию. «Со стороны сотрудников штрафстоянки была попытка физического воздействия на Виталия Милонова на фоне конфликта», – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что автомобиль, эвакуированный сотрудниками штрафстоянки, был поврежден. «Сломали коробку передач и оторвали бампер. Именно из-за неправильной технологии эвакуации», – добавил представитель Милонова.

По его словам, сотрудники штрафстоянки вели себя неадекватно, отказывались составлять протокол о нанесении повреждений автомобилю и вели себя вызывающе.

В итоге Милонов обратился в полицию.

Ранее в воскресенье Милонов сообщил, что его избили в Санкт-Петербурге на штрафстоянке на дороге на Турухтанные острова. Депутат раскрыл подробности инцидента, уточнив, что помогал другу, у которого эвакуировали авто.