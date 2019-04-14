Милонова избили в Петербурге

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что его избили в Санкт-Петербурге на штрафстоянке на дороге на Турухтанные острова.

Инцидент произошел около 18.00 в субботу. Милонов обратился в полицию. Избил его якобы старший администратор стоянки, сообщает «Пятый канал».

Милонов подтвердил произошедшее порталу 78.ru.

Полиция проводит проверку.