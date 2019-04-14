Депутат Милонов рассказал подробности своего избиения

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что его избили, когда он пришел на помощь другу, у которого эвакуировали машину.

Он утверждает, что на штрафстоянке были пьяные эвакуаторщики, отказавшиеся показывать документы и напавшие на Милонова. Его якобы пытались избить дверью и требовали деньги, сообщает «Пятый канал».

«Это просто гопники, бандиты пьяные какие-то сидят, прикрываются именем Санкт-Петербурга», – подчеркнул Милонов.

Он добавил, что уже изучил деятельность платных эвакуаторщиков, сейчас он собирается внести законопроект о запрете их деятельности в Петербурге.

Также Милонов сообщил, что все противоправные действия засняты на камеру и переданы полиции.

Напомним, Милонова избили на штрафстоянке в Петербурге.