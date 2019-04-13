Появились подробности о ликвидированных боевиках в Тюмени

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13 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 11:31  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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Как проходит арзамасский эксперимент по преодолению бедности

Вероника и Максим Петровы - яркий пример успешной практики социального контрактаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Что делать, если из-за сложной ситуации в жизни вы оказались в полной нищете и безнадежности? Специальный механизм для массового решения этой проблемы сегодня внедряется в России. Газета ВЗГЛЯД ознакомилась с тем, как проходит особый эксперимент по преодолению бедности – и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже готов предложить участие в нем десяткам тысяч семей. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища содомитов, блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
Обсуждение: 169 комментариев

Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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            Появились подробности о ликвидированных боевиках в Тюмени

            13 апреля 2019, 10:30

            Текст: Евгения Шестак

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            Жительница Тюмени рассказала, что боевики запрещенной в России группировки ИГ* заселились в частный дом, где проходила ликвидация, за несколько дней до этого.

            Двое сторонников экстремистской группировки заехали в дом, который был выставлен на продажу, за несколько дней до проведения спецоперации, передает «URA.RU».

            По словам жительницы соседнего дома, из внешних особенностей у мужчин были длинные бороды.

            На данный момент оцепление том районе Тюмени, где проходила контртеррористическая операция, уже сняли. От сгоревшего здания уцелела только одна стена.

            Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей официальной странице в Instagram подтвердил проведение спецоперации по ликвидации террористов. Также он выразил благодарность спецслужбам, принимавшим участие в операции.

            «Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*. Эти люди готовили в Тюмени теракт», - написал губернатор.

            По словам главы региона, никто из правоохранителей и мирных жителей не пострадал.

            Напомним, накануне в пятницу в Тюмени была объявлена контртеррористическая операция. Позже стало известно о ликвидации там сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГ*.

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            Дорогие земляки! Мы привыкли к тому, что живём в Сибири и многие проблемы современного мира просто не доходят до нас. Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Эти люди готовили в Тюмени теракт. Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам - в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии - слаженной работой нарушивших эти страшные планы. Все сработали как один механизм. В кратчайшие сроки район был блокирован, на протяжении всей операции силовики полностью контролировали ситуацию. Было сделано самое главное - никто не пострадал из наших людей. Ни из тех, кто носит погоны, ни из тех, кто живет простой гражданской жизнью. Отдельно хочу обратиться к тем, кто этой ночью штурмовал убежище террористов, и чьи портреты из соображений безопасности мы, возможно, никогда не увидим - отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо! Ещё в месте проведения операции также работали сотрудники МЧС, тюменские врачи, подразделения правительства области и администрации города. Вместе с силовиками они очень быстро и организовано провели эвакуацию. Более ста жителей близлежащего района были перемещены в безопасное тщательно охраняемое место и были обеспечены всем необходимым. Хочу сказать особое спасибо жителям этого района, жителям города за терпение и спокойствие. В ситуациях, когда на счету каждая минута - организованные действия граждан - незаменимая помощь. Был разочарован действиями некоторых людей, которые сразу начали в социальных сетях сочинять небылицы. Не буду их здесь пересказывать. Зачем люди писали и распространяли вещи, которые не видели сами? А ещё у преступников нашли после штурма смартфоны. И я все думаю, ведь они тоже могли видеть те фотографии, видео, те текстовые трансляции, видео-стримы, которые вели практически в режиме онлайн некоторые СМИ. Это все очень серьёзные темы для нашего дальнейшего общественного разговора. Эти события показали, мы не зря так серьёзно относимся к учениям и другим подготовительным мероприятиям. Наша безопасность - наша общая забота!

            Публикация от Александр Моор (@aleksandr__moor)

            * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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