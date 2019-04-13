Появилось видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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Как проходит арзамасский эксперимент по преодолению бедности

Вероника и Максим Петровы - яркий пример успешной практики социального контрактаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Что делать, если из-за сложной ситуации в жизни вы оказались в полной нищете и безнадежности? Специальный механизм для массового решения этой проблемы сегодня внедряется в России. Газета ВЗГЛЯД ознакомилась с тем, как проходит особый эксперимент по преодолению бедности – и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже готов предложить участие в нем десяткам тысяч семей. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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Российское оружие смазывает шестеренки суданской драмы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Основной нерв суданской политики – насильственная исламизация и арабизация негритянских частей страны. На этой ниве отличились все руководители Судана. И все потерпели фиаско. В этом есть и историческая обреченность. Подробности...
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      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
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      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
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            Появилось видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

            13 апреля 2019, 09:36

            Текст: Наталья Ануфриева

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            В Сети появились видеоролики, на которых запечатлено отражение силами сирийской ПВО ракетного удара по провинции Хама.

            Удары были нанесены около 02.30 из воздушного пространства Ливана израильской авиацией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.

            В результате пострадали трое сирийских военнослужащих, а также были разрушены несколько зданий.

            В ЦАХАЛ пока не прокомментировали сообщения о причастности к обстрелу.

            Ранее сообщалось, что система ПВО Сирии перехватила несколько «вражеских ракет» в районе города Масьяф.

            Отметим, что российский Центр по примирению враждующих сторон в САР неоднократно фиксировал нарушение режима прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.

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