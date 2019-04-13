Появилось видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

В Сети появились видеоролики, на которых запечатлено отражение силами сирийской ПВО ракетного удара по провинции Хама.

Удары были нанесены около 02.30 из воздушного пространства Ливана израильской авиацией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.

#BREAKING #Video:#Israel attack on the villages of Hama and #Masiaf area

The attack wounded six civilians so far they have been taken to hospitals



- Syrian air defense launches missiles to intercept hostile Israeli targets in the skies of #Homs and #Hama pic.twitter.com/kc7ApnObGX — Sohayb Masri (@Sohayb_Masri1) 13 апреля 2019 г.

В результате пострадали трое сирийских военнослужащих, а также были разрушены несколько зданий.

В ЦАХАЛ пока не прокомментировали сообщения о причастности к обстрелу.

Ранее сообщалось, что система ПВО Сирии перехватила несколько «вражеских ракет» в районе города Масьяф.

Отметим, что российский Центр по примирению враждующих сторон в САР неоднократно фиксировал нарушение режима прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.

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