На западе Сирии сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватила несколько «вражеских ракет» в районе города Масьяф, расположенного на западе страны в провинции Хама, передает SANA.

По словам военного источника, ракетные удары были нанесены израильскими ВВС. В результате ракетной атаки было уничтожено несколько строений, трое сирийских военнослужащих получили ранения. При этом несколько ракет удалось сбить, передает ТАСС.

Также сообщается, что в пятницу сирийская армия в ответ на нарушение режима перемирия обстреляла позиции боевиков запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в северной части Хамы. В результате, по данным SANA, были ликвидированы несколько боевиков, а также уничтожена их техника.

Накануне стало известно, что военную группировку России в Сирии возглавил командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков.

Напомним, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии неоднократно фиксировал нарушение режима прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.

Отметим, президент России Владимир Путин на переговорах с президентами Турции и Ирана в Сочи призвал «искоренить» террористов в Идлибе.

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