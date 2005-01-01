Стало известно о смене командующего военной группировкой России в Сирии

Российскую группировку войск в Сирии возглавил командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, на этом посту он сменил главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) генерала Сергея Суровикина, пишут СМИ со ссылкой на высокопоставленные военно-дипломатические источники.

По информации газеты «Коммерсант», Сердюков приступил к исполнению своих новых обязанностей 10 апреля. Суровикин, руководивший действиями российских военных в арабской республике последние несколько месяцев, по возвращении из очередной сирийской командировки «вновь сконцентрируется на своих непосредственных обязанностях», связанных с руководством ВКС России.

Источники издания отмечают, что Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года – дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.

Генерал-полковник Андрей Сердюков, согласно практике ротации высшего командного состава, мог оказаться в Сирии еще в сентябре 2017 года, однако незадолго до этого он попал в дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль командующего ВДВ, возвращавшегося с учений в Мурманской области, на полной скорости столкнулся по касательной с автомобилем, двигавшимся по встречной полосе. Машина с генералом несколько раз перевернулась и опрокинулась в кювет. Сердюкову диагностировали сочетанную и ушибленную травмы головы и повреждение позвоночника (закрытый перелом некоторых позвонков). Генералу потребовалась длительная реабилитация. Вместо него в Сирию был направлен генерал-полковник Александр Журавлев (ныне командующий Западным военным округом).

По информации источников «Коммерсанта», сейчас перед Сердюковым стоит конкретная задача: все его усилия будут направлены на ускорение российско-турецких договоренностей по организации совместного патрулирования в районах демилитаризованной зоны деэскалации Идлиб. «Ни о каком штурме Идлиба с применением сухопутных сил речи не идет», – подчеркивают источники.

В феврале президент Владимир Путин предлагал искоренить террористические группировки в Идлибе. При этом в Кремле заявили, что Путин не планирует там военной операции.