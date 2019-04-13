Пушков поставил Порошенко диагноз

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал психологическое состояние Петра Порошенко, пообещавшего установить мир в Донбассе в случае переизбрания на новый президентский срок.

«Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад – за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе», – написал Пушков в своем Twitter.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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Сенатор выразил уверенность, что Порошенко, как и ранее, дает ложные обещания. При этом Пушков отметил, что «второй раз фокус вряд ли пройдет».

Ранее Порошенко заявил, что рассчитывает на проведение саммита «нормандской четверки» в первую неделю после переизбрания на второй срок. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию.

Напомним, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, правильно ли понимать, что пока Порошенко у власти, лидеры «нормандской четверки» не соберутся.

Газета ВЗГЛЯД писала, что «нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность.

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