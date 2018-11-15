Путин заявил о нежелании Киева решать проблему Донбасса

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нынешние власти Украины не только не способны, но и не хотят решать проблему Донбасса.

Путин надеется, что тот, кто сменит действующего президента Украины Петра Порошенко, не повторит настрой нынешнего руководства на неисполнение Минских соглашений.

«Действующий президент, к сожалению, не проявил желание и готовность к реализации минских соглашений. Рада приняла закон об особом статусе Донбасса, а президент не вводит его в действие. Он не хочет. Я не знаю, по каким соображениям, это у него спросите. Изменится ли что-то после выборов, я не знаю», – сказал он, отвечая на вопрос, правильно ли понимать, что пока Порошенко у власти, лидеры «нормандской четверки» не соберутся и ситуация на Донбассе не сдвинется.

«Если придет другой человек, наверное, он учтет то, что происходит в настоящий момент. Сможет ли сделать какие-то усилия над собой действующий президент, изменит ли он свое отношение к этому, я тоже не знаю. Это надо у него спрашивать», – добавил он.

Путин считает, что вряд ли стоит рассчитывать на мирное урегулирование ситуации в Донбассе, пока у власти на Украине находится нынешнее руководство.

В то же время, говоря о предстоящих выборах на Украине, Путин заявил, что Россия будет работать с любыми новыми властями страны. «Мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, ... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять Минские соглашения», – заявил глава государства, передает ТАСС.

Говоря о необходимости урегулировать конфликт в Донбассе, Путин заметил, что страны Запада ждут от России действий по реализации Минских договоренностей, но при этом не требуют ничего от Украины, передает РИА «Новости».

При этом президент обратил внимание, что нынешние киевские власти не желают обменивать незаконно удерживаемых лиц.

«Украинские власти объявляют часть людей, которые удерживаются в киевских тюрьмах, в различных учреждениях и просто без суда содержатся, – их объявляют уголовными преступниками, которые подвергаются процедуре уголовного преследования в рамках действующего на Украине закона. Они выводятся за рамки количества обмениваемых лиц, вот и все. Конечно, представители Донбасса с этим не согласны, они с таким же успехом могут кого угодно провести через свои судебные процедуры и тоже вывести за рамки тех, кого нужно менять», – сказал Путин.

Президент отметил, что у действующих киевских властей сейчас нет желания обменивать незаконно удерживаемых лиц.