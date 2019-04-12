Минтруд сообщил о рекордном росте реальной зарплаты россиян за шесть лет

Реальная заработная плата россиян в прошлом году выросла на 6,8% – это самый высокий показатель с 2012 года, заявил глава Минтруда Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.

«В прошлом году увеличилась реальная заработная плата на 6,8% – это самый высокий показатель с 2012 года», – сказал он, передает ТАСС.

Между тем, по данным Росстата, за январь 2019 года реальные располагаемые доходы населения России (то есть за вычетом обязательных платежей, пересчитанных с учетом инфляции) снизились на 1,3% по сравнению с январем прошлого года.

Минэкономразвития назвало основную причину падения реальных доходов россиян.