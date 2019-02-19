Реальные доходы россиян в январе снизились на 1,3%

По данным Росстата, за январь 2019 года реальные располагаемые доходы населения России (то есть за вычетом обязательных платежей, пересчитанных с учетом инфляции) снизились на 1,3% по сравнению с январем прошлого года.

При этом доходы россиян за этот же период увеличились на 4,2% в годовом выражении и достигли 24 тыс. 496 рублей, передает ТАСС.

Средняя заработная плата в январе увеличилась на 5,2% в номинальном выражении (до 41 тыс. 120 рублей) и на 0,2% – в реальном по сравнению с январем 2018 года.

Ранее Минэкономразвития назвало основную причину падения реальных доходов россиян.