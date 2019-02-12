МЭР назвало причины падения реальных доходов россиян

Минэкономразвития сочло основной причиной падения реальных доходов россиян ухудшение финансового состояния «более обеспеченных групп населения».

Как следует из ежемесячного бюллетеня Минэкономразвития, финансовое состояние обеспеченных россиян упало на 0,2%. Это связано, в первую очередь, с сокращением объема поступлений от банковских депозитов, ростом налогов на недвижимость и ставок по ипотечным кредитам.

При этом в ведомстве обратили внимание на увеличение зарплат. В реальном выражении они подросли на 6,8%. Кроме того, доходы менее обеспеченных граждан поддержали повышение МРОТ и выплат бюджетникам, а из казны были выделены средства на помощь семьям с детьми, пишет «Экономика сегодня».

В настоящее время, по данным МЭР, ситуация в экономике остается стабильная. Позитивная тенденция также прослеживается на рынке труда – уровень безработицы в стране опустился до исторического минимума и составляет 4,8% от общего числа граждан.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что реальные располагаемые денежные доходы населения показывают хорошую тенденцию, однако заметил, что систему подсчета статистики нужно совершенствовать.