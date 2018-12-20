Путин заявил о тенденции роста доходов россиян

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что реальные располагаемые денежные доходы населения показывают хорошую тенденцию, однако заметил, что систему подсчета статистики нужно совершенствовать.

Путину предложили настроить статистику из-за того, что майские указы могут выполнить фиктивно. Он признал, что проблемы со статистикой есть, но людям нужно объяснять, откуда берутся цифры.

«Если людям просто говорят, что «жить стало лучше, жить стало веселее» – сразу появляется недоверие. Дело еще и в том, чтобы объяснять людям, что это усредненные цифры», – отметил Путин.

Он добавил, что есть положительные тенденции по реальным располагаемым денежным доходам населения.

«В 2015 году было минус 2% реальные располагаемые доходы, в 2016 – минус 5,8%, в 2017 – минус 1,2%. Они у нас падали все эти годы, реальные располагаемые доходы. А в этом году может быть плюс 0,1. Немного, но тенденция в принципе положительная. Она подкреплена объемом продаж, он вырос. В легковых автомобилях продажи выросли, одежду, обувь, питание производить стали больше. Объемы авиаперевозок сильно выросли – внутренних и за границу. Растет покупательская способность. Постепенно. Если людям объяснять, будет понятно, к чему двигаемся. Но совершенствовать статистику надо», – подытожил Путин.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-репортаж ежегодной пресс-конференции.