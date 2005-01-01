Топ-менеджер Роскосмоса оценил предназначенный для космонавтов самолет

«Хотелось бы лучше, но было принято решение сделать побыстрее – сделать его из того, что есть», – сказал газете ВЗГЛЯД летчик-космонавт Сергей Крикалев. Так он охарактеризовал полученные для нужд космонавтов два новых лайнера Ту-204-300.

Как считает исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам, Герой Советского Союза и России, летчик-космонавт Сергей Крикалев, два полученных Ту-204-300 полностью соответствуют требованиям, которые к ним предъявляются.

«На самом деле, это хороший повод подумать о том, что самолеты, которые у нас были сделаны в 1980–1990-е, ничуть не хуже, чем «Боинги» тех же лет. В принципе получился неплохой самолет, он будет выполнять свои функции, – отметил Крикалев. – Основная задача – обеспечение доставки экипажа на старт и со старта, после приземления. Я по себе помню, что после прилета хорошо бы принять горизонтальное положение. И там под увеличенный состав экипажа сделаны каюты – они позволяют медикам оказывать помощь космонавтам во время длинного перелета. Опыта их применения еще нет, но сделано как надо», – заключил он.

Напомним, ранее некоторых пользователей соцсетей возмутил внешний вид салона первого самолета. Эти претензии прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, причем почему-то по-украински.

По этому поводу Крикалев пояснил, что сиденья в самолете были одеты в специальные технологические чехлы, поскольку лайнер только что поступил с завода.

Крикалев добавил также, что новые самолеты могут использоваться не только для перевозки космонавтов, но как именно будут эксплуатироваться лайнеры, решать Центру подготовки космонавтов (ЦПК), на баланс которого они и переданы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, контракт на поставку двух Ту-204 был заключен еще в 2015 году. На приобретение судов Роскосмос получил 3,3 млрд рублей. В марте ЦПК получил первый из двух специализированных Ту-204-300. В самолете три салона и шесть кают, всего он может перевозить 53 пассажира. 30 марта было опубликовано видео посадки самолета.