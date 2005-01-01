Появилось видео полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

В Сети опубликовано видео посадки самолета Ту-204-300, переданного авиаотряду Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Ранее стало известно, что ЦПК был передан один из двух самолетов Ту-204-300, предназначенный для перевозки космонавтов на Байконур. Воздушное судно получило имя одного из главных создателей отечественной ракетно-космической техники Сергея Королева.

Второй Ту-204, названный в честь Юрия Гагарина, ЦПК получит уже на следующей неделе.

Самолеты для космонавтов имеют 53 пассажирских места, размещенных в трех салонах. Лайнеры получили три одноместных поворотно-откидных кресла, трехместные диваны, четыре двухместных кресла бизнес-класса и девять трехместных эконом-класса.

Они оборудованы специализированными купе, обеспечивающими максимальный комфорт и оснащенными интерактивной системой развлечений. Также борт имеет спутниковую систему связи для обеспечения доступа в интернет.

Напомним, контракт на поставку Ту-204 был заключен в 2015 году.