Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур

Центру подготовки космонавтов (ЦПК) был передан один из двух самолетов Ту-204-300, предназначенный для перевозки космонавтов на Байконур.

Лайнер, названный в честь конструктора Сергея Королева, прилетел на аэродром Чкаловский из Ульяновска, сообщает ТАСС.

Первый самолет с космонавтами на борту отправится на космодром в июле этого года, когда состоится пилотируемый запуск корабля «Союз МС-13», рассказал начальник ЦПК Павел Власов. Он также отметил, что в будущем ту-204 можно будет использовать для полетов на космодромы Восточный и Куру.

По словам исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева, самолет способен добираться до Восточного без посадок, так как лайнеры переоборудовали специально с учетом перелетов на этот космодром. Кроме этого, судно предусматривает проведение медосмотра космонавтов прямо на борту.

Как передает «Интерфакс», в ЦПК отметили преимущества Ту-204 перед Ту-134, используемыми сейчас. К тому же, лайнеры не имеют ограничений по перелету за рубеж.

Сообщается, что второй Ту-204, получивший имя Юрия Гагарина, ЦПК получит уже на следующей неделе.

Самолеты для космонавтов имеют 53 пассажирских места, размещенных в трёх салонах. Самолеты получили три одноместных поворотно-откидных кресла, трехместные диваны, четыре двухместных кресла бизнес-класса и девять трехместных эконом-класса. Лайнер оборудован специализированными купе, обеспечивающими максимальный комфорт и оснащенными интерактивной системой развлечений. Борт имеет спутниковую систему связи для обеспечения доступа в интернет.

Напомним, контракт на поставку Ту-204 был заключен в 2015 году. На приобретение судов Роскосмос получил 3,3 млрд рублей.