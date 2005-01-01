Рогозин заговорил по-украински

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин по-украински ответил на критику одного из своих подписчиков в сети микроблогов Twitter касательно дизайна нового самолета Ту-204-300 «Сергей Королев», предназначенного для доставки экипажей на Байконур.

«Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів», – написал Рогозин в Twitter. В переводе его ответ означает: «Извините, это самолет для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов».

Позднее подписчик написал, что он «гражданин и патриот России», но внутреннее убранство самолета ему не нравится.

Ранее Рогозин сообщил, что Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора С.П.Королева, для доставки экипажей МКС и боевых расчетов на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Самолет оснащен специальными каютами для космонавтов, обращал внимание глава Роскосмоса.

Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора С.П.Королева, для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Самолёт оснащён специальными каютами для космонавтов pic.twitter.com/v91bcTiNvS — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 марта 2019 г.

В субботу в Сети было опубликовано видео посадки самолета Ту-204-300, переданного авиаотряду Центра подготовки космонавтов (ЦПК).